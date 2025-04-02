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Türkiye
DHA 02.04.2025 05:33

6 ton çilek yüklü tır alev alev yandı

İstanbul Beykoz'da 6 ton çilek yüklü tırda çıkan yangın, aracın kasasına sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler tırı sararken, çilekler yola saçıldı.

6 ton çilek yüklü tır alev alev yandı

Yangın, saat 00.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Bozhane mevki, Edirne istikametinde seyir halindeki tırda  çıktı. Aracın lastiklerinden yükselen alevleri fark eden şoför, tırı emniyet şeridine çekti. Bu sırada, büyüyen alevler tırın kasa kısmına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

6 ton çilek yüklü tır alev alev yandı

Kasa kasa çilek yola saçıldı

Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu düşünülen 6 ton çilek, ahşap olan kasalarının yanması sonucu yola saçıldı.

Yangın nedeniyle otoyolda araç yoğunluğu oluşurken, trafik akışı bir süre tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlandı. Yola saçılan çileklerin toplanmasının ardından temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.

Fren balatalarından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

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İstanbul İtfaiye Kuzey Marmara Otoyolu Yangın
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