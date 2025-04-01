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Türkiye
AA 01.04.2025 20:04

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti

Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, İzmir'de kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü trafik kazasında hayatını kaybetti

Talip B'nin kullandığı kamyonet, Kuşadası-Seferihisar kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi bölümünde yaya Mustafa Kayhan'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa Kayhan, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücü Talip B, Doğanbey Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yakalandı.

Kayhan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan'ın işlemlerin ardından yakınlarınca teslim alınan cenazesi, kara yoluyla memleketi Diyarbakır'a götürülecek.

Kayhan için yarın Ulu Cami'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlenmesinin planlandığı öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Mustafa Kayhan için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

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Et ve Süt Kurumu İzmir Trafik Kazası
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