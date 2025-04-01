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Türkiye
AA 01.04.2025 16:43

İzmir'de sağanak yolları göle çevirdi

İzmir'de sağanak nedeniyle caddeler göle döndü. Çeşme'de 15 ev, 3 iş yeri ve 3 oteli su bastı. 45 ahıra ekipler müdahale etti. 8 vatandaş tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildi.

İzmir'de sağanak yolları göle çevirdi
[Fotograf: AA]

İzmir'de dün gece başlayan yağış, sabah saatlerinde de aralıklarla sürdü.

Yağmurun en çok etkili olduğu Çeşme ilçesinin turistik Alaçatı Mahallesi'nde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı otellerin bodrum katını su bastı.

İzmir'de sağanak yolları göle çevirdi

Ilıca Mahallesi'nde de bazı rögarlar tıkandı ve su birikintileri meydana geldi. Bölgede çalışma yapan belediye ekipleri tıkanan rögarların kapaklarını açtı, suyun tahliyesi sağlandı.

Yollarda biriken sular için de vidanjör ve su pompalarıyla tahliye çalışması yapıldı.

Ilıca'da bir mobilyacının deposunu basan su, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi.

İzmir'de sağanak yolları göle çevirdi

Şehir merkezinde de yağmur nedeniyle Çiğli, Narlıdere ve Menemen'de bazı yollarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Bazı vatandaşlar ise üzeri kapalı alanlar ve duraklarda yağışın durmasını bekledi.

Çeşme'de 15 ev, 3 iş yeri ve 3 oteli su bastı. 45 ahıra ekipler müdahale etti. 8 vatandaş tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildi.

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