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Türkiye
AA 01.04.2025 15:32

Bursa'da servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Bursa'da servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi üzerinde Muharrem B. idaresindeki servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyere, daha sonra yön belirleme levhası direğine çarpıp devrildi.

Devrilen servisin sürücüsüyle içinde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bursa'da servis minibüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Yaralılardan 2 yaşındaki Tuğsem Akçay, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan İstanbul Caddesi'nin İstanbul istikameti, servis minibüsünün kaza yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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