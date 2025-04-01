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Türkiye
AA 01.04.2025 14:54

Gümrük muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermedi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, İpsala ve Gürbulak gümrük kapılarında gerçekleştirdiği üç operasyonda 182 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gümrük muhafaza ekipleri zehir tacirlerine geçit vermedi
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekiplerce söz konusu noktalarda narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları yürütüldü.

Bu çalışmaların ardından yapılan operasyonlar sonucu, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 107 kilogram, İpsala Gümrük Kapısı'nda 61 kilogram ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 14 kilogram esrara el konuldu.

Böylelikle Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen üç operasyonda toplam 182 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlara ilişkin Doğubayazıt, İpsala ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı. 

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