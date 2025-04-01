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Türkiye
AA 01.04.2025 14:14

Bayram tatilinde 69 bin personel trafikte görev başında

Bakan Yerlikaya, bayram tatili trafik tedbirleri kapsamında 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere toplam 69 bin 11 personelin görev yaptığını açıkladı.

Bayram tatilinde 69 bin personel trafikte görev başında
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, bayram trafiğine yönelik denetimlerin 8 Nisan'a kadar süreceğini belirtti.

Trafik tedbirleri kapsamında, 47 bin 749'u polis, 21 bin 262'si jandarma olmak üzere, toplam 69 bin 11 personelin görev başında olduğunu dile getiren Yerlikaya, şunları söyledi:

"Birleşmiş Milletler tarafından 'bir halk sağlığı' sorunu olarak nitelendirilen trafik kazalarında hedefimiz 'sıfır can kaybı'dır. Güvenlik güçlerimiz bu amaçla Ramazan Bayramı tatili boyunca denetimlerini artıracak. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayramlarda yuvalarımıza ateş düşmesin. Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Polis Jandarma Genel Komutanlığı Ramazan Bayramı
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