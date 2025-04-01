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Türkiye
AA 01.04.2025 12:11

İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 80,15'e ulaştı.

İstanbul'da barajların doluluk oranında son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti.

Bu yıl 21 Şubat'ta yüzde 70,05 seviyesinde olan barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 80,15'e yükseldi.

Su miktarı Alibey'de yüzde 64,04, Büyükçekmece'de 75,28, Darlık'ta yüzde 78,37, Elmalı'da yüzde 94,04, Istrancalar'da yüzde 39,58, Kazandere'de yüzde 85,25, Pabuçdere'de yüzde 84,33, Sazlıdere'de yüzde 58,36, Terkos'ta yüzde 80,62 ve Ömerli'de yüzde 93,71 olarak ölçüldü.

Maksimum 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise bugün itibarıyla 680,58 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl şu ana kadar 242,82 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da dün 2 milyon 652 bin metreküp su tüketimi gerçekleştirildi.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 1 Nisan tarihli baraj doluluk oranları 2015'te yüzde 94,66, 2016'da yüzde 87,56, 2017'de yüzde 88,89, 2018'de yüzde 90,04, 2019'da yüzde 93,7, 2020'de yüzde 64,59, 2021'de yüzde 73,18, 2022'de yüzde 88,84, 2023'te yüzde 39,59, 2024'te yüzde 81,85 olarak kayıtlara geçti.

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İstanbul Barajlar İSKİ
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