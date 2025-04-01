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Türkiye
AA 01.04.2025 14:39

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Akdeniz'de akşam saatlerinden itibaren, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ile Antalya, Mersin ve Muğla çevrelerinde ise yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Mersin ve Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Yarın gece saatlerinden itibaren Van, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Bitlis çevreleri ile Batman'ın kuzey, Diyarbakır'ın kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor.

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Antalya ve Muğla çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların ise yarın Antalya'nın merkez ve doğu ilçeleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, ani kuvvetli rüzgar, yıldırım, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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