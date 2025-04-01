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Türkiye
AA 01.04.2025 15:23

Kontrolden çıkan servis refüje girdi: 1 bebek öldü, 5 kişi yaralandı

Bursa’da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan servis aracı refüje girdi. Kazada aynı aileden bir bebek öldü, 5 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan servis refüje girdi: 1 bebek öldü, 5 kişi yaralandı

Kaza, 13.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Bursa-Yalova Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem B. İdaresindeki servis minibüsü Yalova istikametine seyir halindeyken, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp refüje uçtu.

Yan yatan araç için çevredekiler yardıma koşarken 112 ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan aynı aileden biri bebek 6 yaralıyı Çekirge ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Tuğsem Akşa bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, aile bireylerinin bir akrabasının asker uğurlamasına giderken kazaya karıştığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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