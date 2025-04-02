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Türkiye
TRT Haber 02.04.2025 02:17

Meteoroloji'den 14 ile 'sarı kodlu' sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ege, Akdeniz ve yurdun güney doğusunda toplam 14 il için sarı kodlu sağanak uyarısı yaptı. Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. İşte o iller...

Meteoroloji'den 14 ile 'sarı kodlu' sağanak uyarısı

Tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Muğla, Düzce, Bolu, Tunceli, Bingöl ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı düşüyor

Hava sıcaklığının, kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den 14 ile 'sarı kodlu' sağanak uyarısı

Serin ve yağışlı hava devam edecek

Yağışların, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Muğla, Düzce, Bolu, Tunceli, Bingöl ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Toz taşınımı uyarısı

Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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