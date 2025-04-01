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Türkiye
AA 01.04.2025 23:55

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Kocaeli kesimleri İstanbul istikametinde, Ramazan Bayramı tatilinden dönenler nedeniyle trafik yoğunluğu arttı.

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor

Bayramın son gününde yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı, Üçköprü ve Beyköy mevkileri arasında yoğunluk oluşturuyor.

Otoyolun Düzce gişeleri ile Gölyaka gişeleri arasında kalan yaklaşık 10 kilometrelik kısmında artan yoğunluk nedeniyle trafik yavaş ilerliyor.

Bayram tatilinden dönenler Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk oluşturuyor

Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkilerinde de zaman zaman yoğunluk artıyor.

D-100 kara yolunun Düzce, Gölyaka ve Gümüşova kesimlerinde ise ulaşım İstanbul yönüne doğru akıcı yoğunlukta seyrediyor.

Kocaeli

Otoyolun Kocaeli kesiminde, tatilcilerin dönüşe geçmesiyle başlayan yoğunluk, akşam ve gece saatlerinde de sürüyor.

İstanbul yönünde zaman zaman trafiğin yavaşlaması nedeniyle yoğunluk Kandıra Gişeler çıkışı sonrası Bekirdere Rampası mevkisi, Gültepe ve Korutepe tünelleri çıkışına kadar etkili oluyor.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinin Derince mevkisinde de trafik akıcı yoğunlukta sürüyor.

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