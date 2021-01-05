Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas’ta teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Sivas’ta PKK/KCK’lı teröristlerin barındığı bir sığınak ve içerisinde bulunan yaşam malzemeleri kullanılamaz hale getirildi.
Koyulhisar ilçesi Üçmerek Yaylası bölgesinde, Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve komando timlerinin katılımıyla “Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan Operasyonu” gerçekleştirildi.
Operasyonun devamında yürütülen arazi tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü PKK/KCK mensuplarına ait, geçmişte kullanıldığı düşünülen bir sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Sığınak ve yaşam malzemeleri imha edildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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