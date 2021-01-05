Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
Kırşehir'de bir araçta tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 150 obje ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.
Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaman ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı.
Araçta, 113 sikke, 8 yüzük ve 29 obje bulundu.
Tarihi eserleri Kaman Müze Müdürlüğüne teslim eden ekipler, araçtaki M.B, A.E. ve O.Ç'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Tarihi Eser
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