Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 11:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İnsanları eve kapatan pandemi, seyahat arzusunu yükseltti
[Fotoğraf:DHA]
Koronavirüs nedeniyle yasak ve kısıtlamalarda süreler uzadıkça bireylerdeki seyahat arzusu da doğru orantılı artıyor.
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, yeni dönemde kısa süreli seyahatlerin azalmasını, iç turizmin artmasını, yurt dışı seyahatlerinin süresinin uzamasını beklediklerini söyledi.
Koronavirüs salgınının tüm dünyada seyahat kısıtlamalarına yol açması nedeniyle beklediği rağbeti göremeyen turizm sektörü, koronavirüs sonrası döneme ilişkin ortaya konulan öngörülerle yeni dönem için turizm hazırlıkları yapmaya devam ediyor.
Recep Yavuz vakaların neredeyse tamamen bittiği Çin'de 2020 Ağustos ayında iç hat uçuşları bir önceki seneyi yakaladığına değinerek turizmin aldığı bu ağır darbeyi birkaç yıl içinde telafi edilebileceğini vurguladı.
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