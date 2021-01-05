Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya Hayvanat Bahçesinin renkli misafirleri: Papağanlar
[Fotoğraf: AA]
Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı, 15 türdeki 185 papağana da ev sahipliği yapıyor
Geçen yıl koronavirüse rağmen 400 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesi, salgın tedbirleri nedeniyle en sakin dönemini yaşıyor.
Yaklaşık 135 türden 1500 civarında hayvanın barındığı hayvanat bahçesinde, taklit özellikleri ve renkli tüyleriyle papağanlar dikkat çekiyor.
Farklı hayvanat bahçelerinden alınanların yanı sıra yasal olmayan yollarla ülkeye getirilen ya da belgesi olmadığı için ilgili kurumlar tarafından el konulan papağanlar da hayvanat bahçesinde sıcak yuvaya kavuşuyor.
Etiketler: Doğal Yaşam
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