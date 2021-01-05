Geçen yıl koronavirüse rağmen 400 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesi, salgın tedbirleri nedeniyle en sakin dönemini yaşıyor.

Yaklaşık 135 türden 1500 civarında hayvanın barındığı hayvanat bahçesinde, taklit özellikleri ve renkli tüyleriyle papağanlar dikkat çekiyor.

Farklı hayvanat bahçelerinden alınanların yanı sıra yasal olmayan yollarla ülkeye getirilen ya da belgesi olmadığı için ilgili kurumlar tarafından el konulan papağanlar da hayvanat bahçesinde sıcak yuvaya kavuşuyor.