AA 28.05.2026 12:45

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm

Hafik ilçesine bağlı Adamlı köyünde hayvancılıkla uğraşan evli ve 4 çocuk babası Rıza Demir'e (55) 6 gün önce kene tutundu.

Demir, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Hafik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Demir'in cenazesinin, Adamlı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

KKKA
