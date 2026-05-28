AA 28.05.2026 12:30

Hamas: Gazze’deki ateşkes anlaşması İsrail’in ihlalleri nedeniyle çökme tehlikesinde

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ateşkes ihlallerinin, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını bozulma riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Hamas'tan İsrail'in son 48 saatte düzenlediği kanlı saldırılar üzerine yazılı açıklama yapıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ateşkes ihlallerinin, Gazze'deki ateşkes anlaşmasını çökme riskiyle karşı karşıya bıraktığı aktarılan açıklamada, söz konusu saldırıların İsrail ordusunun işlediği "yeni bir suç" ve Şarm eş-Şeyh’te imzalanan ateşkes anlaşmasının "açık ihlali" olduğu vurgulandı.

İsrail’in Gazze Şeridi genelinde sivillere yönelik saldırılarını artırdığı kaydedilen açıklamada, son 48 saatte yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda 20’den fazla Filistinlinin yaşamını yitirmesinin, İsrail’in Gazze’ye karşı iki yıl süren "soykırım" sürecine geri dönme niyetini gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin verdiği taahhütleri ve garantör ülkelerin çabalarını dikkate almadığı ifade edildi.

Hamas, ABD yönetimi ile ateşkes anlaşmasının garantörü olan ülkelere "İsrail’in ihlallerini açık şekilde kınama" ve ateşkes anlaşmasının uygulanması için İsrail’e baskı yapma çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını aralıksız sürdürüyor.

Hamas Gazze Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı
Türk mutfağının asırlık lezzeti: Çorba
