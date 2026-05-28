Kültür-Sanat
AA 28.05.2026 12:52

Zeugma Mozaik Müzesi'nde bayram yoğunluğu

Dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca tarihi İpek Yolu üzerinde 2011 yılında 30 bin metrekarelik alanda kurulan müzede, "Çingene Kızı" mozaiğinin yanı sıra "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kıyısındaki villalarda yapılan kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan eşsiz mozaikler sergileniyor.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne de sahip olan müzeyi, bayram tatilinin 6. gününde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti.

Tur rehberi Özkan Deniz, Van'dan bölgeye tur düzenlediklerini söyledi.

Bölgede yoğun bir turizm sezonu beklediklerini ifade eden Deniz, şunları kaydetti:

"Resmi tatil ve bayram dönemlerinde yoğunluk daha da artıyor. Çalışanlar her zaman izin kullanamıyor. Bu nedenle tatil dönemlerini değerlendiriyorlar. 19 Mayıs ve 1 Mayıs’ta da benzer yoğunluk yaşandı. Kurban Bayramı’nda da aynı ilgiyi görüyoruz. Turizm güzel gidiyor, umarım daha da iyiye gider."

Sadettin Karabağ ise İzmir’den geldiklerini belirterek, "İlk defa bölgeye bayramda turla geziye çıktık. Müze harika, tarihi eserlerle dolu. İzmir’de de müzeler var ama burası apayrı bir güzellik." dedi.

Erkan Doğan da Ankara'dan geldiklerini ifade ederek, müzenin çok etkileyici olduğunu, mitolojik eserlerin günümüze taşınmasının önemli olduğunu söyledi.

Münevver Solak, Manisa'dan bayram tatili için Gaziantep'e geldiklerini ve müzeyi çok beğendiklerini dile getirdi.

Rümeysa Pınarcı ise Antalya'dan tur eşliğinde geldiklerini, bayram nedeniyle kentte yoğunluk yaşandığını ancak güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

