GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'dan kritik başarı

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her iki füzenin de harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamladığını ve böylece doğrulama sürecinin geride bırakıldığını ifade etti.

Bu başarının Türkiye'nin savunma kabiliyeti açısından stratejik önemine değinen Kacır, şunları kaydetti;

Milli hava-hava füzelerimiz harp başlıklı atış testlerini başarıyla tamamlayarak doğrulama sürecini geride bıraktı. Bu sadece bir test değil, gökyüzündeki caydırıcılığımızın, mühendisliğimizin ve kararlılığımızın somut bir göstergesi. TÜBİTAK SAGE’mizin mühendis ve teknisyenleri başta olmak üzere bu büyük başarıda emeği bulunan tüm paydaşlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemize hayırlı olsun. Milli teknoloji hamlesi yolunda çok daha güçlü yarınlara.