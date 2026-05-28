Çok Bulutlu 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.05.2026 12:08

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin geçici ateşkese rağmen düzenlediği saldırıları kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Bender Abbas'taki bazı bölgelere yönelik ABD askeri saldırısını şiddetle kınayarak, ülkesinin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağını ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin geçici ateşkese rağmen düzenlediği saldırıları kınadı

Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı “İran’ın toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik saldırgan bir eylem” olarak nitelendirdi.

ABD'nin 8 Nisan'da varılan geçici ateşkesi ihlal eden eylemlerde bulunduğunu aktaran Bekayi, "Bu saldırgan eylemler, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın ağır bir ihlalidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerikalı saldırganları sorumlu tutma konusundaki yasal sorumluluğunu yerine getirmekle yükümlüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Bekayi, ülkesinin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağını kaydetti.

İran devlet televizyonu, sabaha karşı ülkenin güneyindeki Bender Abbas'ın doğusundan 3 patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.

ABD ordusu, bölgedeki ABD güçleri ve ticari deniz trafiği için tehdit oluşturduğu iddiasıyla İran'ın güneyindeki askeri bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin Bender Abbas havaalanının çevresindeki bir noktaya yaptığı hava saldırısının ardından, saldırının kaynağı olan ABD hava üssünün vurulduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER
İran ABD İsrail-İran çatışması ABD-İsrail-İran Savaşı
Sıradaki Haber
Bulgaristan'dan göç eden Türkler, kimlik mücadelesi verirken yaşadıkları zorlukları unutamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:47
Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm
12:35
Hamas: Gazze’deki ateşkes anlaşması İsrail’in ihlalleri nedeniyle çökme tehlikesinde
12:44
İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü etkinliklerle kutlanacak
12:09
Bulgaristan'dan göç eden Türkler, kimlik mücadelesi verirken yaşadıkları zorlukları unutamıyor
11:58
Kargoda gönderim ve teslimatın zirve noktaları belli oldu
11:47
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Başkent’in 51 bin kişilik yeni stadı açılışa hazırlanıyor
Başkent’in 51 bin kişilik yeni stadı açılışa hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Türk mutfağının asırlık lezzeti: Çorba
Türk mutfağının asırlık lezzeti: Çorba
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ