Kamyonetten 40 kilogram et çalanlar tutuklandı

Haydaroğlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda bir şüpheli, Bekir Ç'nin kullandığı kamyonetin kasasına çıktı.
Seyir halindeki aracın arkasına gizlenen zanlı, sürücünün trafik ışıklarında durmasını fırsat bilip kasadaki 40 kilogram eti çaldı.
Olayı fark eden sürücünün ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Ümit Ö. olduğunu ve Coşkun S'nin kullandığı motosikletle olay yerinden kaçtığını belirledi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.