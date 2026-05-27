TRT Haber 27.05.2026 17:18

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü özel etkinliklerle kutlanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 29 Mayıs'ta, İstanbul’un fethi’nin 573. yıl dönümü kapsamında İstanbul genelinde tarihi ve kültürel mirası yaşatmaya yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştirilecek kültürel, sanatsal ve görsel etkinliklerle fetih ruhunun geniş kitlelerle buluşturulması amaçlanıyor.

Etkinlikler çerçevesinde Sultanahmet Meydanı’nda, Fatih Sultan Mehmet’in çocukluk yıllarından İstanbul’un fethine uzanan entelektüel serüvenini konu alan bir projeksiyon gösterisi ziyaretçilerle buluşacak.

Fetih coşkusu, İstanbul genelinde Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığı, Jandarma Mehteran Komutanlığı ve İstanbul Mehter Orkestrası tarafından gerçekleştirilecek mehteran konserleriyle şehrin farklı noktalarına taşınacak. Bu kapsamda Kadıköy Meydanı, Üsküdar Meydanı, Ümraniye Meydanı, Kartal Meydanı, Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi önü, Haliç Kongre Merkezi, Taksim Meydanı, Fatih Camii, Eminönü Meydanı ve Eyüpsultan Meydanı’nda mehteran performansları sergilenecek.

Rumeli Hisarı'nda video haritalama gösterisi

Rumeli Hisarı Ön Kulesi’nde İstanbul’un Fethi temalı özel bir video haritalama (mapping) gösterisi düzenlenecek.

Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayelerinde; Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle, Cuma namazından önce Fatih Camii’nde, İstanbul’un fethi’nin 573. yılına ithafen "İstanbul’un Fethinden Türkiye Yüzyılı’na 1453 Genç Hafız 1453 Hatim" dua programı gerçekleştirilecek. Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve hatim dualarıyla fetih ruhunun manevi iklimi yeniden ihya edilirken, ecdadın mirası dualarla yâd edilecek.

Program, Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan Mehter Takımı’nın seslendireceği marşlarla devam edecek.

