İletişim Başkanı Duran'dan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüne ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin, Türk siyasi tarihinde millet iradesine karşı yapılmış karanlık bir müdahale olarak yer aldığını belirtti.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idama götürülmesinin, milletin hafızasında ve gönlünde derin izler bıraktığını ifade eden Duran, şunları kaydetti:

"Bu süreçte demokrasi askıya alınmış, hukuk ve siyaset ağır baskı altında kalmıştır. Bugün Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde millî iradenin üzerinde hiçbir gücün olamayacağını güçlü şekilde ortaya koymaktadır. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha güçlü ve daha demokratik bir geleceğe yürürken, millet iradesine yönelik her türlü müdahaleyi de kararlılıkla reddetmektedir. Bu duygularla, Merhum Başbakan Menderes’i, Sayın Zorlu’yu ve Sayın Polatkan’ı rahmetle ve duayla yâd ediyor; her türlü darbeyi lanetliyorum."