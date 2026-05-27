Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı mutabakat metni tamamen uydurma

ABD ile İran arasında barış sağlanacak mı?

Müzakereler devam ederken İran Devlet Televizyonu, ABD ile görüşülen taslağın ayrıntılarını duyurdu. Beyaz Saray "Duyurulan taslak uydurma" dedi.

Oysa İran tarafından açıklanan taslağa göre, ABD askerleri İran çevresinden çekilecek, deniz ablukası son bulacaktı. Tahran da Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğini 30 gün içinde savaş öncesi seviyeye geri döndürmeyi taahhüt ediyordu. Süreci de İran ile Umman iş birliğinde yürütülecekti. Uzlaşmanın 60 gün içinde sağlanması halinde de BM Güvenlik Konseyi'nin anlaşmayı onaylaması bekleniyordu.

İran Devlet Televizyonu'na göre Tahran'ın bu aşamada şartı, somut karşılık görmediği takdirde adım atmamak. Ancak İran Devlet Televizyonu'nun duyurduğu taslağa ilişkin Vaşington'dan gelen açıklama anlaşma bilmecesini daha da karmaşık hale getirdi.

Beyaz Saray, taslağın gerçeği yansıtmadığını uydurma olduğunu açıkladı. Bu açıklama, ABD Başkanı Trump'ın yine Beyaz Saray'da kabinesi ile biraraya gelmesinden kısa bir süre önce geldi.