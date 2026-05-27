İsrail’den Cibaliya’ya İHA saldırısı: 2 Filistinli yaralandı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki Faluca bölgesinde yer alan Hittin Camisi çevresine İsrail ordusu tarafından saldırı düzenlendi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısında sivilleri hedef alan İHA saldırısında biri ağır olmak üzere, yaralanan iki Filistinli Gazze şehrinin batısında yer alan Şifa Hastanesi'ne götürüldü.

Ateşkes anlaşmasına rağmen yapılan saldırının 10 Ekim 2025 tarihinde yapılan anlaşmayı ihlal ettiği belirtildi.

Yaralanan Filistinlilerin durumuna ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 910 Filistinli hayatını kaybederken, 2 bin 747 kişinin yaralandığı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 803, yaralı sayısının ise 172 bin 855 olduğu açıklanmıştı.