İsrail bayramda da durmuyor: Lübnan'a yeni hava saldırıları

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını bayramda da sürdürüyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş jetlerinin Lübnan’ın güneyindeki Sur kenti ve çevresini hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, saldırılarla Hizbullah karargahlarının vurulduğu ileri sürüldü.

Lübnan resmi ajansı NNA ise İsrail savaş uçaklarının Sur kent merkezi ve çevresindeki beldeleri bombaladığını aktardı.

İsrail ordusu, Sur kent merkezi ile çevresindeki Şebriha, Hamadiye, Zakuk el-Mefdi, Cul Cebel, el-Bas, Maşuk, Burç Şemali, Neba, el-Hoş, Ayn Bial ve Reşidiye bölgeleri için saldırı tehdidinde bulunmuş ve halktan Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatı verdiğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.