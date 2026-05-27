Az Bulutlu 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.05.2026 16:50

İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırı tehdidi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 5 belde için daha saldırı tehdidi ve sürgün emri yayınladı.

İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırı tehdidi

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde yer alan Kefer Huna, Melih, Armata, Cercu ve Yukarı Homin beldelerini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, söz konusu beldelerdeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

İsrail ordusu gün içerisinde Nebatiye kent merkezine de saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 213 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
İspanya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Sanchez'in partisinde arama yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:07
Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
18:17
Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı mutabakat metni tamamen uydurma
17:56
İletişim Başkanı Duran'dan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım
18:03
İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü özel etkinliklerle kutlanacak
16:54
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım
18:01
İçişleri Bakanı Çiftçi, emniyet ve jandarma personeliyle bayramlaştı
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
FOTO FOKUS
Ankara'da kesimden kaçan kurbanlık kornaya bastı
Ankara'da kesimden kaçan kurbanlık kornaya bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ