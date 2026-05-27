Parçalı Bulutlu 25.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 27.05.2026 15:42

Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası kalkıyor

İran devlet televizyonu, Tahran ile Washington arasında hazırlanan gayriresmi ilk mutabakat çerçevesinin taslağına ulaşıldığını duyurdu. Taslağa göre İran, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi geçişlerini savaş öncesi seviyeye çıkaracak; ABD ise İran çevresindeki askeri varlığını geri çekerek deniz ablukasını kaldıracak.

Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası kalkıyor

İran devlet televizyonu, Tahran ile Washington arasında hazırlanmakta olan mutabakat zaptına ilişkin ilk gayriresmi çerçeve taslağına ulaşıldığını açıkladı.

Haberde, “İslamabad Memorandumu” olarak anılan çerçevenin henüz nihai hale getirilmediği belirtilirken, İran’ın “somut doğrulama” olmadan hiçbir adım atmayacağı vurgulandı.

Taslağa göre İran, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiğini bir ay içerisinde savaş öncesi seviyelere geri döndürmeyi taahhüt etti. Boğazdaki gemi trafiğinin yönetimi ve rotalarının ise İran ile Umman işbirliğinde yürütüleceği ifade edildi.

İran devlet televizyonu, askeri gemilerin söz konusu taslak anlaşmanın kapsamına dahil olmadığını aktardı.

Taslak metinde ayrıca ABD’nin İran çevresindeki askeri güçlerini geri çekeceği ve deniz ablukasını kaldıracağı belirtildi.

Öte yandan İran’ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf’ın, Doha’da Katarlı yetkililerle gerçekleştirdiği temasların ardından İran’a döndüğü bildirildi.

İran devlet televizyonu, nihai anlaşmanın 60 gün içinde sağlanması halinde, mutabakatın bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacağını da duyurdu.

ETİKETLER
ABD Hürmüz Boğazı İran
Sıradaki Haber
İran Cumhurbaşkanı: Askeri hedeflerine ulaşamayan düşman, ülkenin ekonomisini zedelemeye çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:36
İspanya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında Başbakan Sanchez'in partisinde arama yapıldı
15:57
8 gündür aranan kayıp kadının cansız bedeni bulundu
16:12
Milli Savunma Bakanı Güler, Mehmetçikle bayramlaştı
15:35
İran Cumhurbaşkanı: Askeri hedeflerine ulaşamayan düşman, ülkenin ekonomisini zedelemeye çalışıyor
14:48
Batı Şeria'da Kurban Bayramı'nın ilk günü İsrailliler araç ve evi ateşe verdi, askerler 4 Filistinliyi gözaltına aldı
14:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in bayramını kutladı
Gök vatanın 'kahraman muhafızları' bayramda da görev başında
Gök vatanın 'kahraman muhafızları' bayramda da görev başında
FOTO FOKUS
Ankara'da kesimden kaçan kurbanlık kornaya bastı
Ankara'da kesimden kaçan kurbanlık kornaya bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ