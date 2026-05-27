Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası kalkıyor

İran devlet televizyonu, Tahran ile Washington arasında hazırlanmakta olan mutabakat zaptına ilişkin ilk gayriresmi çerçeve taslağına ulaşıldığını açıkladı.

Haberde, “İslamabad Memorandumu” olarak anılan çerçevenin henüz nihai hale getirilmediği belirtilirken, İran’ın “somut doğrulama” olmadan hiçbir adım atmayacağı vurgulandı.

Taslağa göre İran, Hürmüz Boğazı’ndaki ticari gemi trafiğini bir ay içerisinde savaş öncesi seviyelere geri döndürmeyi taahhüt etti. Boğazdaki gemi trafiğinin yönetimi ve rotalarının ise İran ile Umman işbirliğinde yürütüleceği ifade edildi.

İran devlet televizyonu, askeri gemilerin söz konusu taslak anlaşmanın kapsamına dahil olmadığını aktardı.

Taslak metinde ayrıca ABD’nin İran çevresindeki askeri güçlerini geri çekeceği ve deniz ablukasını kaldıracağı belirtildi.

Öte yandan İran’ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf’ın, Doha’da Katarlı yetkililerle gerçekleştirdiği temasların ardından İran’a döndüğü bildirildi.

İran devlet televizyonu, nihai anlaşmanın 60 gün içinde sağlanması halinde, mutabakatın bağlayıcı bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacağını da duyurdu.