TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 27 Mayıs darbesine ilişkin paylaşım

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, milletin iradesine vurulmuş kara bir leke olan 27 Mayıs 1960 darbesinin 66. yılında, demokrasiye yönelik karanlık müdahaleyi bir kez daha kınadı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'in idam edilmesinin halkın gönlünde derin yaralar açtığını belirten Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletin oylarıyla iş başına gelen Başbakan Adnan Menderes ve hükümetinin, hukukun ve demokrasinin hilafına yargılanarak idam edilmeleri, halkımızın gönlünde derin yaralar açmıştır. Demokrasi ve hukukun ayaklar altına alındığı bu utanç verici müdahaleyi unutmadığımızı, milli iradeye kasteden her türlü darbe ve vesayet anlayışına karşı durmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Merhum Başbakan Adnan Menderes'i, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz."