İçişleri Bakanı Çiftçi, emniyet ve jandarma personeliyle bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla kente gelen Bakan Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğünde tören mangasını selamladı.

Emniyet personeliyle bayramlaşan Çiftçi, daha sonra İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ile bir araya geldi.

Ardından İl Jandarma Komutanlığına geçen Çiftçi, burada da ilk olarak tören mangasını selamladı.

Jandarma personelinin bayramını tebrik eden Çiftçi, personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çiftçi ardından, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul ile görüştü.

Bakan Çiftçi'ye Konya Valisi İbrahim Akın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da eşlik etti.