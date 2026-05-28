Parçalı Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.05.2026 09:28

33 kedinin ölümü cezasız kalmadı

İzmir'in Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerleri önünde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan veteriner hekim tutuklandı.

33 kedinin ölümü cezasız kalmadı

Veteriner hekim Hakan E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli "bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlarından tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca, Adnan Kahveci Caddesi'ndeki çöp konteynerleri önüne 21 Mayıs'ta 33 ölü kedinin bırakılması üzerine soruşturma başlatılmış, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve bölgeye yakın bir klinikte çalışan veteriner hekim Hakan E. gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin ifadesinde, "ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bıraktığını" söylediği öğrenilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, 23 Mayıs'ta çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Başsavcılığın itirazı üzerine veteriner hekim 25 Mayıs'ta yeniden gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
Hayvanlara Şiddet
Sıradaki Haber
Bayramın ilk gününde İstanbul’da sahil ve parklarda yoğunluk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:38
ABD’de Google çalışanı, şirket verileriyle bahis oynadığı iddiasıyla gözaltına alındı
10:21
Petrolün "jeopolitik sarkaç" sınavı: Yön yine yukarı
09:36
Altın fiyatlarında son durum
07:27
İran'dan ABD hava üssüne misilleme
07:16
İran'dan Trump'a "geri adım yok" mesajı
06:41
Kolombiya'da gastronomi diplomasisi
Meteorolojiden 15 kente "kuvvetli yağış" uyarısı
Meteorolojiden 15 kente "kuvvetli yağış" uyarısı
FOTO FOKUS
Ankara'da kesimden kaçan kurbanlık kornaya bastı
Ankara'da kesimden kaçan kurbanlık kornaya bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ