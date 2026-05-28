AA 28.05.2026 11:37

Kapadokya turizminde rekor artış

Peribacaları, sıcak hava balonları, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında gösterilen Kapadokya'da konaklama tesislerinin sayısı son 7 yılda yüzde 100'ü geçti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verileri ile sektör temsilcilerinden derlenen bilgilere göre, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da turizm hareketliliğinin artmasıyla konaklama yatırımları da hız kazandı.

Kaya oyma mağara otel ve lüks konaklama konseptlerine yönelik yatırımların yoğunlaştığı bölgede, yeni tesislerin devreye alınmasıyla yatak kapasitesi önemli ölçüde yükseldi.

Yılın 4 mevsimi ziyaretçi ağırlanıyor

Balon turizmi, gastronomi, kültür rotaları, trekking parkurları ve kış dönemine yönelik alternatif etkinliklerin çeşitlenmesiyle Kapadokya, yılın dört mevsimi ziyaretçi ağırlayan bir turizm merkezine dönüştü.

Kapadokya'da 2019 yılında 343 konaklama tesisinde 11 bin oda ve 24 bin 208 yatak kapasitesi bulunurken, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla tesis sayısı 764'e, oda sayısı 15 bin 238'e, yatak kapasitesi de 31 bin 150'ye yükseldi. Böylece tesis sayısında 7 yılda yüzde 100'ün üzerinde artış sağlandı.

Turizm sektöründeki büyümenin yalnızca klasik otel yatırımlarıyla sınırlı kalmadığı bölgede, alternatif konaklama modelleri de yaygınlaşmaya başladı.

Geçen yıl itibarıyla hizmete sunulan turizm amaçlı 117 kiralık konuttaki 450 oda ve 1484 yatak kapasitesi, konaklama imkanına ek kapasite oluşturdu.

