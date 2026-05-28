Kargoda gönderim ve teslimatın zirve noktaları belli oldu

Kargo ve lojistik sektörü, e-ticaretin en önemli paydaşlarından birini oluşturuyor.

Siparişlerin, tüketicilere ulaştırılma hızındaki değişim, e-ticaret altyapısındaki gelişimin önemli göstergeleri arasında bulunuyor. Bu kapsamda, teslimat süreçlerinde sağlanan hız ve verimlilik artışı, tüketici memnuniyetini doğrudan etkiliyor.

Özellikle, aynı gün ve ertesi gün teslimat uygulamalarının yaygınlaşması, sektördeki rekabeti artırıyor.

Paketlerin çoğu 24-48 saatte teslim edildi

Ticaret Bakanlığınca yayımlanan, "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu"nda geçen yıl kargo teslim sürelerindeki gelişmeler de ele alındı. Rapora göre, ülkede e-ticaret ortamında gerçekleştirilen gönderilerin yüzde 17'si şehir içi, yüzde 83'ü şehirler arası teslim edildi.

Türkiye'de, 2023'te 46,2 saat olan ortalama kargo teslim süresi, geçen yıl 42,2 saate geriledi. Teslimatların büyük bir bölümü, 24-48 saatte alıcısına ulaştırılırken, bu zaman aralığı yüzde 53,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Dağıtımların yüzde 26,3'ü 48-72 saatte, yüzde 13,8'i ise 24 saat içinde yapıldı.

En fazla kargo gönderimini, geçen yıl yüzde 53,5 ile İstanbul yaptı. Bunu yüzde 7,5 ile Ankara, yüzde 7,3 ile Kocaeli, yüzde 5,9 ile İzmir ve yüzde 3,5 ile Bursa takip etti.

İstanbul'un Tuzla ilçesi, geçen yıl yüzde 8,7 ile en fazla gönderimin yapıldığı yer olurken, Bağcılar yüzde 5,2 ile ikinci sırada geldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesi yüzde 4,8 ile kargo gönderiminde üçüncü sıraya yerleşti.

Ankara'nın Çankaya ilçesi, geçen yıl yüzde 2,5 ile en yüksek kargo gönderisi alan ilçe oldu. Bunu yüzde 1,6 ile İstanbul'un Esenyurt ilçesi, yüzde 1,5 ile Sarıyer ve Tuzla ilçeleri takip etti.

En hızlı teslimat Sakarya'dan İstanbul'a yapıldı

Kargo teslim hızında öne çıkan güzergahlar da raporda belirtildi.

Bu çerçevede, saat bazında en hızlı teslimat Sakarya'dan İstanbul'a yapıldı. Ankara'dan İstanbul'a, Kocaeli'den İstanbul, Bursa ve Ankara'ya ulaştırılan kargolar da en kısa teslim süreleri arasında yer aldı.

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu, kişi başına en çok kargo paketinin düştüğü bölgeler oldu.