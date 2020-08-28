Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta bir köye karantina kararı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, COVID-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Sapanlı köyünün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
Etiketler: Sivas koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 18:01
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