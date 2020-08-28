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Gaziantep'te trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Abidin B. yönetimindeki kamyonet, Nurdağı-İslahiye kara yolu Kozdere kavşağında Mehmet E. yönetimindeki tır ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü Abidin B, Şaban B. ve Gökhan B. İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Öte yandan, Nurdağı-Osmaniye kara yolu Aslanlıbel mevkisinde İzzet Aslancan yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Aslancan Nurdağı Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.
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