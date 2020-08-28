Muhittin Güngör idaresindeki otomobil, Muğla-Denizli kara yolu Gazeller mevkiinde seyir halindeyken alev aldı.

Aracı durduran Güngör, motor kısmında yangın çıktığını gördü. Bunun üzerine Güngör'ün yakınları araçtan inerek, olay yerinden uzaklaştı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün yakınlarındaki arazözleri ile jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yangın sebebiyle yol bir süre ulaşıma kapandı

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kiralık olduğunu öğrenilen otomobilde yanan bir çantada, sürücüye ait 2 bin euro, 5 bin 700 lira, kimlik, kredi kartları, 3 altın yüzük, cep telefonu ve elbiselerin bulunduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle bir süre kapanan kara yolu daha sonra ulaşıma açıldı.