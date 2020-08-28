Muğla İskele Mahallesi Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı yönüne giden 17 yaşındaki N.A.B., kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki beton dubaları parçalayıp kafeteryaya daldı.

Masada bulunan Selin Çakır, eşi Mehmet Çakır, çocukları 3 yaşındaki Sare Çakır ve 1 yaşındaki Liya Çakır ile aile yakını olduğu öğrenilen Enes Balı yaralandı. Yaralılar ambulaslarla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Sürücü gözaltına alındı

Yaralılardan durumu ağır olan Selin Çakır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobili bırakıp olay yerinden ayrılan otomobil sürücüsü N.A.B., bir süre sonra polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen N.A.B., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Almanya'dan tatil için gelmişler

Polisin, kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan, ölen Selin Çakır ve beraberindekilerin Almanya'dan önce memleketleri Kütahya'ya ardından da tatil için Datça'ya geldikleri öğrenildi.