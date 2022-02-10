Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta 5 kişilik aile sobadan zehirlendi
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Sivas'ın Gemerek ilçesinde bir aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yapılan ihbar üzerine zehirlenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Alperen Mahallesi Fatih Sokak'ta yaşayan Necati, Seval, Zeynep, Yavuz ve Beytullah Murat Hamamcı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Bilgi verilmesi üzerine biri çocuk 5 kişi, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatürk de hastanede ziyaret ettiği aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Etiketler: Sivas
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