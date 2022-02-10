Alperen Mahallesi Fatih Sokak'ta yaşayan Necati, Seval, Zeynep, Yavuz ve Beytullah Murat Hamamcı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Bilgi verilmesi üzerine biri çocuk 5 kişi, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gemerek Kaymakamı İlhan Kayatürk de hastanede ziyaret ettiği aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.