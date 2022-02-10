Erdek'ten Marmara Adası'na feribot seferleri 45 dakikada ulaşım sağlayacak. Seferler her gün Narlı Mahallesi'nden Marmara Adası'na 08.00 ve 15.00, Marmara Adası'ndan Narlı'ya 11.30 ve 17.30 saatlerinde yapılacak.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'ye bağlı "Bayramiç" isimli feribotun hizmete alınması amacıyla ana karada yer alan Narlı Mahallesi'ndeki iskelede tören düzenlendi.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, seferlerin hem Erdek ile Marmara ve Paşalimanı adalarında yaşayanlara hem de bu bölgelerin ziyaretçilerine hayırlı olmasını diledi.

Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ise bu hizmetin, ilçeler için büyük katkı sunacağını söyledi.

Adaları hiçbir zaman mahrumiyet bölgesi olarak görmediklerini anlatan Aksoy, "Bu ulaşım sorununu ortadan kaldırmaya söz verdik ve nihayet hep beraber başardık. Süreçte önemli katkıları olan Balıkesir Valimize, Çanakkale Valimize, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, GESTAŞ Genel Müdürümüze herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim 'Bayramiç' gemimize, kazasız, belasız seyirler nasip etsin inşallah" dedi.