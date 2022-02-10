Konya’nın birçok bölgesinde devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar kapandı.

Valilik, olumsuz hava koşullarıyla mücadele kapsamında 6 bin 140 personel ve 1922 araç ile faaliyetlerin sürdüğünü açıkladı.

Açıklamada yollarda mahsur kalan 265 vatandaş ve 131 aracın kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı:

"150 vatandaşımızın yurtlara ve otellere yerleştirilmesiyle barınma ihtiyacı karşılanmıştır. 4 bin 940 vatandaşımızın beslenme ihtiyacı karşılanmıştır. Yollarda mahsur kalan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları giderilmektedir. İlimiz genelinde yaşanan ağır kış şartları nedeniyle besin bulmakta güçlük çeken can dostlarımızın yoğun bulunduğu bölgelerde de besleme çalışmaları yürütülüyor."