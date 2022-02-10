Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat-Sivas kara yolu tır geçişine kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bölgede tır geçişlerine izin verilmiyor.
Tokat-Sivas kara yolunun Çamlıbel geçidinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor. Araçlar bölgedeki bir akaryakıt istasyonunda bekletiliyor.
Kara yolunun Arpancık mevkisinde de tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Bölgede görüş mesafesi yaklaşık 60 metreye düşerken polis ekipleri, sürücüleri uyarıyor.
Kara yolunun açık kalması için ekiplerin çalışması ise sürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Sivas Tokat
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