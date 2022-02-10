Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te moloz yığınlarının altından cephanelik çıktı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Bölgede yapılan incelemede, moloz yığınları altına gizlenmiş silah ve mühimmat el geçirildi.
Terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında merkez Conkbayır Mahallesi Habra Deresi mevkiinde operasyon düzenlendi.
Bölgede yapılan aramada moloz yığınları altında gömülü 3 kalaşnikof piyade tüfeği ve bunlara ait 4 dipçik, 15 şarjör ve 812 fişek ile kurusıkıdan bozma tabanca, piyade tüfeği yay mekanizması ve piyade tüfeği pistonu bulundu.
Etiketler: Siirt PKK/KCK Terörle Mücadele
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