Hastane personeline üzerinde "TURKOVAC" yazılı formalar hazırlatan hastane yönetimi, bu yolla hem aşının tanıtımını yapıyor hem de vatandaşları aşıya teşvik etmeye çalışıyor.

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen TURKOVAC aşısının, pazartesiden itibaren hastanenin ek binasında yapılmaya başlandığını belirtti.

Tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Reyhanlı, "Hastanemizde milli aşımızın reklamını yapmak istedik. Hem halkımızı cesaretlendirmek hem de özendirmek amacıyla böyle bir uygulama yaptık. Bunun da aşılamaya pozitif yansıyacağını düşünüyorum" dedi.