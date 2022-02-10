Havaların ısınmasını beklemeden orman yangınlarıyla mücadeledeki altyapıyı güçlendirecek adımlar atıldı.

Hedef orman yangınlarıyla etkin mücadele.

Savunma Sanayii Başkanlığı ihale sürecini başlattı. En geç nisan ayında ihale sürecinin tamamlanıp, uçakların teslim edilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada yerli ve milli insansız hava aracı sayısının 8'e, yangın söndürme uçaklarının 20'ye, helikopter sayısının 55'e çıkartılacağını söylemişti.

[Fotoğraf: AA]

5 amfibik uçak alınacak, 20 uçak ve 55 helikopter kiralanacak

Yangın söndürme uçakları, özel kullanım kategorisinde yer alıyor.

Üretimi tamamlanmış, tedarik edilmeye hazır özel kullanım uçağı bulmak zor. Çünkü üretim ve montaj faaliyetleri göz önüne alındığında ilk uçağın teslimi

2 yılı bulabiliyor. 5 amfibik uçak alımı için çalışmalar sürüyor.

Satın almanın yanı sıra kiralama için de düğmeye basıldı. Bu kapsamda 2022, 2023 ve 2024 yangın sezonlarında kullanılmak üzere 20 uçak ve 55 helikopterin kiralanması planlandı.

[Fotoğraf: AA]

Su atma kapasitesi 278 tona çıkarılacak

Hava araçlarının her seferdeki su atma kapasitesi, filoya eklenecek yeni hava araçlarıyla 278 tona çıkarılacak.

Üç ayrı ihale ile asgari 8 ton tank kapasiteli 5 büyük tanker uçak, asgari 5 ton tank kapasiteli 5 ambifik uçak ile 2-4 ton tank kapasiteli 10 küçük tanker uçak kiralanacak.

Yangın söndürme çalışmalarında kullanılacak helikopterler için de 3 ayrı ihaleye çıkıldı. Bu kapsamda, 2,5-5 ton su atar, 10 gece görüş helikopteri, 8 ton ve üzeri su atar, 10 ağır sınıf helikopteri ve 2,5-5 ton su atar, 35 hafif sınıf helikopteri kiralanacak.

