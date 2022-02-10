Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bursa durdurulan bir kamyonda 2 ton 20 kilogram kaçak tütün ile 950 bin makaron ele geçirildi.
Bursa istikametine seyreden T.B. idaresindeki kamyon, İnegöl'ün Alibey Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından durduruldu.
Aramalarda 950 bin makaron ve 2 bin 20 kilogram kaçak tütün bulundu.
Gözaltına alınan T.B. ve E.A., savcılık talimatıyla salıverildi.
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