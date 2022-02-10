Bursa istikametine seyreden T.B. idaresindeki kamyon, İnegöl'ün Alibey Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından durduruldu.

Aramalarda 950 bin makaron ve 2 bin 20 kilogram kaçak tütün bulundu.

Gözaltına alınan T.B. ve E.A., savcılık talimatıyla salıverildi.