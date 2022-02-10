Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 02:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen otomobil, D-100 Okmeydanı-Haliç yönünde yol kenarında temizlik çalışması yapan İBB’ye ait temizlik aracına çarptı.
Aynı yönde seyreden İETT otobüsü de bir otomobile arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası İETT otobüsündeki bir yolcu ile kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardında hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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