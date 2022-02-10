Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 02:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Afyonkarahisar'da sobadan zehirlenen bir kişi öldü
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Afyonkarahisar'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam öldü, eşi ve gelini hastaneye kaldırıldı.
Özburun beldesinde Hüseyin Ş., eşi S.Ş. ve gelini D.Ş'den haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde bulunan S.Ş. ve D.Ş. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Söz konusu kişilerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.
Etiketler: Afyonkarahisar Soba Zehirlemesi
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