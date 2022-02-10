İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, Kula ilçesine bağlı Esenyazı Mahallesi'nde oturan Y.E.'nin evinde çok sayıda tarihi eser olduğu, Manisa ve çevre illerde müşteri arayışı içerisinde olduğu istihbaratını aldı.

Jandarma ekipleri, şüpheli Y.E.'nin evinde ve otomobilinde arama yaptı.

Lidyalılar dönemine ait olduğu değerlendirilen lahit kilit taşı, 2 lahit kapak taşı, 105 santimetre boyutunda 3 parçadan oluşan Arapça yazı ile 1288 yıl ibareli mezar taşı, sivri dipli küp, 2 kulplu küp, lahit başlığı, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen sedef işlemeli tek kırma tüfek ve süngü ele geçirdi.

Y.E. gözaltına alınırken, tarihi eserlerin ise Manisa Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Y.E.'nin ifadesinin ardından serbest kaldığı öğrenildi.