Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 00:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya-Ankara kara yolu ulaşıma kapandı
Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Ankara yolu ulaşıma kapandı. Mahsur kalanlara belediye ekipleri tarafından çorba ikramı yapıldı.
Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle şehirler arası ulaşım olumsuz etkilendi. Kentte dün gece başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırdı.
Konya'yı Adana, Ankara, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar ve Isparta'ya bağlayan kara yollarında araç geçişine izin verilmiyor. Konya-Beyşehir yolu ise otobüs ve çekici türü araçlara, her iki yönden kapatıldı.
Ekipler, çekici ve yolcu otobüslerini otogar ve dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
Mahsur kalanlara çorba ikramı
Yol açma çalışmaları aralıksız sürerken belediye ekipleri, araçlarda bekleyen sürücü ve yolculara sıcak çorba ikramında bulundu.
Şehirlerarası yolcu otobüslerindeki yolcular da ilçe merkezinde misafir edilerek ihtiyaçları giderildi.
Etiketler: Ankara Hava Durumu Kar Yağışı Konya
Son Haberler
- 01:49
- 00:42
- 00:43
- 00:48
- 00:31
Sıradaki Haber
Köy imamı yolda mahsur kalan sürücülere ikramda bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz