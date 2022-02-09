Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 20:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da heyelan ulaşımı aksattı
[Fotoğraf: AA]
Bartın-Karabük yolunda meydana gelen heyelan ulaşımın aksamasına yol açtı. Bölgede sürücülerin dikkatli olması istendi.
Bartın ile Karabük arasındaki kara yolunun 15. kilometresi Kirazlıköprü Barajı mevkisinde heyelan nedeniyle dağlık alandan yola toprak ve kaya parçaları düştü.
Yaralanma veya mal kaybının yaşanmadığı heyelanla ilgili kara yolunda önlem alındı.
Yaklaşık 1 saat tek şeritten ulaşımın sağlandığı yol, ekiplerin çalışmasıyla tamamen açıldı.
Bölgede olası heyelan nedeniyle trafik işaretleriyle önlem alınırken, sürücülerin de dikkatli olması istendi.
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